Австралия и Фиджи подписали оборонный союз

Новый военный договор Запада: Австралия и Фиджи подписали двусторонний оборонный союз. Одновременно был заключен экономический договор, который предусматривает инвестиции Канберры в объеме более 690 млн долларов в течение ближайших 10 лет.

Как пишет The Guardian, союз продвигает стратегию австралийского федерального правительства по ограничению влияния Китая в Тихоокеанском регионе.

В тексте соглашения говорится, что Австралия и Фиджи будут "действовать в ответ на общую угрозу" в случае нападения на какую-либо из стран. Для Фиджи это первый договор о взаимной обороне, а для Австралии он стал четвертым.