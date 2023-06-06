Австралия готовит пакет военной помощи Киеву

Австралия готовится заявить о пакете военной помощи Киеву. По данным местной газеты, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи в Сингапуре на азиатском саммите по безопасности. Известно, что в качестве центрального элемента будут предоставлены бронированные машины "Хокки".