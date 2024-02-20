Австралия намерена построить крупнейший флот со времен Второй мировой войны

Ряды вооруженных сил страны пополнятся 20 эсминцами и фрегатами, а также 6 большими надводными кораблями, которые могут вести боевые действия без экипажа. И все это плюс к флоту атомных подлодок. На вооружение планируется потратить свыше 35 миллиардов долларов.