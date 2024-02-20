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Австралия намерена построить крупнейший флот со времен Второй мировой войны

Австралия становится новым военным плацдармом для США. Канберра обнародовала план крупнейшего наращивания военно-морского флота со времен Второй мировой войны, сообщает CNN.

Ряды вооруженных сил страны пополнятся 20 эсминцами и фрегатами, а также 6 большими надводными кораблями, которые могут вести боевые действия без экипажа. И все это плюс к флоту атомных подлодок. На вооружение планируется потратить свыше 35 миллиардов долларов.

Милитаризация Австралии вызвана страхом США потерять влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за усиления роли Китая.

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