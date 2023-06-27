Австралия передумала передавать Киеву военную технику

Канберра передумала поставлять Киеву бронированные машины Hawkei и Bushmaster. Австралийский премьер заявил, что эта техника не подходит Украине и не поможет ее военным. Также отметил, что даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять "оборудование, которое не обеспечит наилучший результат" на поле боя.