ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Австралия передумала передавать Киеву военную технику

Канберра передумала поставлять Киеву бронированные машины Hawkei и Bushmaster. Австралийский премьер заявил, что эта техника не подходит Украине и не поможет ее военным. Также отметил, что даже несмотря на просьбы, не стоит отправлять "оборудование, которое не обеспечит наилучший результат" на поле боя.

Ранее правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине в размере 74 млн долларов США. Но в пакет не вошли некоторые из ключевых запросов Киева, а именно упомянутые бронемашины.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все