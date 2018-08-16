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Австралия переживает сильнейшую за последние 50 лет засуху
Под ударом стихии штат Новый Южный Уэльс. За июль в регионе выпало лишь 10 миллиметров осадков. Зоной засухи признана вся территория штата - это более 800 тысяч квадратных километров. Сильнее всего от стихийного бедствия страдают фермеры. Им стало нечем кормить скот. Правительство Нового Южного Уэльса даже разрешило начать массовый отстрел кенгуру в регионе, чтобы сумчатые не поедали последние остатки травы. Кроме того, засуха привела к масштабным природным пожарам на юго-востоке Австралии. Там зафиксированы свыше 80 очагов возгорания.
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