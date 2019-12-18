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Австралия спасается от жары

В Австралии в эти дни установилась экстремальная жара. Столбики термометров подбираются к 41 градусу тепла. Местных от зноя спасает вода. Речь не только о людях, но и о животных. В Сиднейском зоопарке охлаждающие ванны принимают капибары. Милые грызуны чередуют водные процедуры с валянием в грязи.

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