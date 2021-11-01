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Австралия возобновляет международное авиасообщение
Сегодня аэропорт Сиднея принял первые за 590 дней регулярные международные пассажирские рейсы. Первые рейсы прибыли из Сингапура и Лос-Анджелеса. По прилету многие обнимались и плакали от счастья - из-за закрытых границ они месяцами не могли увидеться с родными.
Системы здравоохранения не справляются с нагрузкой
В Европе пока снимать ограничения не спешат - во многих странах системы здравоохранения перегружены. Стремительно растет заболеваемость в Италии. Болгария заявила, что переживает самую сильную волну с начала пандемии, в отделениях реанимации не осталось мест.
Киев на карантине
Сложной остается эпидситуация в Украине. Наибольшее количество новых случаев - в Одесской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях. В Киеве введен карантин, закрыты все общественные места. К пунктам вакцинации в украинской столице выстраиваются длинные очереди.
В Латвии не хватает аппаратов ИВЛ
В Латвии в больницах уже не могут подключать к аппаратам ИВЛ всех пациентов - зараженные с высокой вероятностью умереть и с хроническими заболеваниями лишаются такой возможности.
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