Австралия возобновляет международное авиасообщение

Сегодня аэропорт Сиднея принял первые за 590 дней регулярные международные пассажирские рейсы. Первые рейсы прибыли из Сингапура и Лос-Анджелеса. По прилету многие обнимались и плакали от счастья - из-за закрытых границ они месяцами не могли увидеться с родными.

Системы здравоохранения не справляются с нагрузкой

В Европе пока снимать ограничения не спешат - во многих странах системы здравоохранения перегружены. Стремительно растет заболеваемость в Италии. Болгария заявила, что переживает самую сильную волну с начала пандемии, в отделениях реанимации не осталось мест.

Киев на карантине

Сложной остается эпидситуация в Украине. Наибольшее количество новых случаев - в Одесской, Харьковской, Львовской и Запорожской областях. В Киеве введен карантин, закрыты все общественные места. К пунктам вакцинации в украинской столице выстраиваются длинные очереди.

В Латвии не хватает аппаратов ИВЛ