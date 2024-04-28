Австралия выделит 100 млн долларов на военный конфликт в Украине

Сообщается, что половина этой суммы пойдет на закупку крупной партии переносных зенитных ракетных комплексов, еще более 30 млн - на беспилотники в рамках коалиции дронов, остальное - на другие военные нужды. Кроме того, Канберра передаст Киеву боеприпасы класса "воздух-земля".