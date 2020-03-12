Австралийская полиция выясняет причины ночного нападения в Мельбурне

Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. В результате погибли два человека, еще двое ранены. В том числе травмы лица получил полицейский. При задержании нападавший оказывал сопротивление и был застрелен правоохранителями. Инцидент не связывают с терактом.