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Австралийская полиция выясняет причины ночного нападения в Мельбурне

Вооруженный ножом мужчина атаковал прохожих. В результате погибли два человека, еще двое ранены. В том числе травмы лица получил полицейский. При задержании нападавший оказывал сопротивление и был застрелен правоохранителями. Инцидент не связывают с терактом.

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