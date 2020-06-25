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Австралийская Qantas сокращает треть своего персонала
Крупнейшая авиакомпания Австралии Qantas сокращает 6 000 человек, или треть своего персонала. На прикол будут поставлены все шесть боингов-747, которые принадлежат перевозчику, а позднее -и сотня других лайнеров. Это позволит сократить ежегодные расходы компании на 10 миллиардов долларов. Кризис, с которым столкнулась Qantas, был вызван карантином, введенным властями Австралии в связи с коронавирусом. Компания практически остановила тогда свою работу и в июле надеется увеличить свой объем перевозок до 40 % от докризисного уровня.
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