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Австралийская серфингистка покорила волну свыше 13 метров - это новый мировой рекорд
Австралийская профессиональная серфингистка Лаура Эневер установила мировой рекорд среди женщин по покорению самой большой волны, пишет БЕЛТА.
Покорение волны было снято на видео, которое представители Книги рекордов Гиннесса использовали для проверки высоты волны, а также для установления подробной информации о местоположении волны.
Девушке удалось побить предыдущий рекорд, который держался семь лет. Спортсменка "приручила" волну высотой 43,6 фута (13,3 м).
Достижение Лауры Эневер было занесено в Книгу рекордов Гиннесса 9 ноября на церемонии в Наррабине - прибрежном пригороде на севере Сиднея. В этой местности она выросла, занимаясь серфингом, и начав свою карьеру в возрасте 11 лет. Лаура выиграла несколько юношеских соревнований, затем на семь лет стала постоянным участником чемпионата World Surf League (WSL) и после этого переключилась на погоню за большими волнами.
"Я знала, что это волна всей моей жизни", - сказала девушка.
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