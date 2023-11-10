Австралийская серфингистка покорила волну свыше 13 метров - это новый мировой рекорд

Покорение волны было снято на видео, которое представители Книги рекордов Гиннесса использовали для проверки высоты волны, а также для установления подробной информации о местоположении волны.

Достижение Лауры Эневер было занесено в Книгу рекордов Гиннесса 9 ноября на церемонии в Наррабине - прибрежном пригороде на севере Сиднея. В этой местности она выросла, занимаясь серфингом, и начав свою карьеру в возрасте 11 лет. Лаура выиграла несколько юношеских соревнований, затем на семь лет стала постоянным участником чемпионата World Surf League (WSL) и после этого переключилась на погоню за большими волнами.