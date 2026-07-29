Австралийские подростки научились обходить запрет на соцсети

Громкий цифровой эксперимент австралийских властей по защите детей от интернета признан полностью провальным. Выяснилось, что лишь малая часть подростков соблюдает запрет на соцсети.

Согласно опросам, спустя четыре месяца после введения запрета доля отказавшихся от платформ школьников составляла 27 %, а через полгода их осталось всего около 6 %.

Возвращение в сеть подростки объясняют просто: без аккаунта страшно упустить важные события. При этом дети готовы уйти с площадок, только если это сделают более 2/3 их сверстников, к тому же 45 % опрошенных заявили, что играть по правилам не круто. Да и обойти закон оказалось элементарно: школьники массово используют чужие профили, указывают неверную дату рождения или виртуально переезжают в другую страну.