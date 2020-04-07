Австралийские биологи экстренно спасают Большой барьерный риф

Ученые начинают выращивать устойчивые к высоким температурам кораллы. Для этого они скрещивают гены страдающих от жары северных видов с образцами из самых теплых регионов. С новым набором генов потомство легче перенесет глобальное потепление. Напомним, в начале весны Большой барьерный риф пережил самый сильный тепловой шок. Тогда обесцветились более 700 колоний кораллов.