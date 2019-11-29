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Австриец силой мышц раскрутил колесо обозрения

Австрийский силач Франц Мюльнер установил новый рекорд. Он вручную заставил вращаться колесо обозрения в Мюнхене. Использовал веревку, ремни и силу мышц. Кстати, мюнхенское колесо - самое большое в мире. Его высота - 78 метров. Этот подвиг для спортсмена не первый и не последний. Он успешно справлялся с трамваями, самолетами и вертолетами.

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