Австриец силой мышц раскрутил колесо обозрения

Австрийский силач Франц Мюльнер установил новый рекорд. Он вручную заставил вращаться колесо обозрения в Мюнхене. Использовал веревку, ремни и силу мышц. Кстати, мюнхенское колесо - самое большое в мире. Его высота - 78 метров. Этот подвиг для спортсмена не первый и не последний. Он успешно справлялся с трамваями, самолетами и вертолетами.