Австрия больше не справляется с наплывом беженцев из Украины

В Европе остро стоит вопрос с украинскими беженцами. Как заявил канцлер Австрии, его страна уже приняла 85 тысяч мигрантов из Украины и больше не может справляться с таким наплывом. В интервью "Ди Вельт" Карл Нехаммер заявил, что "чаша переполнена". В частности, политик сообщил, что в августе было подано почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища. Это на 195 процентов больше, чем в прошлом году. Канцлер потребовал от Еврокомиссии решить эту проблему, ограничив нелегальную миграцию.