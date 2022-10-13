3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Австрия больше не справляется с наплывом беженцев из Украины
В Европе остро стоит вопрос с украинскими беженцами. Как заявил канцлер Австрии, его страна уже приняла 85 тысяч мигрантов из Украины и больше не может справляться с таким наплывом. В интервью "Ди Вельт" Карл Нехаммер заявил, что "чаша переполнена". В частности, политик сообщил, что в августе было подано почти 57 тысяч прошений о предоставлении убежища. Это на 195 процентов больше, чем в прошлом году. Канцлер потребовал от Еврокомиссии решить эту проблему, ограничив нелегальную миграцию.
Фото:УВКБ
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов