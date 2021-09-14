Австрия отказалась принимать мигрантов из Афганистана

Австрия не примет ни одного беженца из Афганистана. Такое заявление сделал канцлер Себастьян Курц в интервью изданию La Stampa. Политик указал, только в этом году в Австрию прибыли 8 тысяч афганцев. По словам Курца, интеграцию осложняет их низкий уровень образования и расхождение в основных ценностях. Примечательно, что в Австрии проживает четвертая по величине афганская община.