Австрия отмечает Национальный день республики. В 1955 году с территории страны были выведены иностранные войска и провозглашен постоянный нейтралитет. В Вене сегодня прошло торжественное возложение венков к мемориалу павших за свободу страны. С национальным праздником народ Австрии поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко пожелал дружественному народу мира, благополучия и дальнейшего процветания. Также выразил надежду, что, несмотря на временные трудности, в скором времени удастся восстановить полноформатный диалог, обеспечить дальнейшее развитие двусторонних отношений и выйти на реализацию новых значительных совместных проектов.