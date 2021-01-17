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Австрия продлила жесткий карантин до 7 февраля
Властям Австрии впору готовиться к новой волне массовых протестов. Сегодня федеральный канцлер Себастьян Курц объявил о продлении третьего жесткого локдауна до 7 февраля. Решение принято из опасений распространения новых штаммов коронавируса. А буквально накануне тысячи жителей Вены вышли на центральную площадь с требованием отменить ограничения. Встране закрыты торговые центры, учреждения культуры, предприятия сферы услуг иобщественного питания. Демонстранты устраивали сидячие блокады и скандировали "Курц, уходи!". Митинг был разогнан полицией.
Сдают нервы и у британцев. Там также прошел массовый марш против локдауна, который был жестко пресечен стражами правопорядка. Отметим, только за выход из дома без веской причины в Великобритании штрафуют на 200 фунтов стерлингов. В стране закрыто почти все, кроме продуктовых магазинов, аптек и медучреждений. Работа школ и университетов прекращена уже вторично. Возмущение людей вызывает бесконечное ужесточение ограничений вместо создания дополнительных мест в больницах. Ведь, несмотря на строгие запреты, в Британии одна из самых тяжелых ситуаций с COVID в Европе. А по показателям заражений и смертей королевство на пятой позиции в мире.
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