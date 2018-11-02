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Австрия продолжает бороться с мощным наводнением

Под ударом стихии - южная федеральная земля Каринтия. Ситуацию с регионе ухудшили проливные дожди. В городе Вайдегг прорвало плотину. Сотни домашних хозяйств остаются без электричества. Последствия стихийного бедствия в регионе ликвидируют сотни военных, пожарные и сотрудники экстренных служб. Погодное ненастье сопровождается штормовым ветром. Его мощные порывы нанесли ущерб местной достопримечательности - средневековой крепости Хоэнзаальцбург.

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