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Австрия продолжает бороться с мощным наводнением

Многие фермы на юге вообще отрезаны от внешнего мира. В сотнях домов подачу электричества пока не удалось восстановить. Многие трассы перекрыты из-за поваленных деревьев. Бедствие помогают ликвидировать сотни военных, а также пожарные и сотрудники экстренных служб. На восстановление инфраструктуры потребуется несколько недель.

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