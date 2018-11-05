Австрия продолжает бороться с мощным наводнением

Многие фермы на юге вообще отрезаны от внешнего мира. В сотнях домов подачу электричества пока не удалось восстановить. Многие трассы перекрыты из-за поваленных деревьев. Бедствие помогают ликвидировать сотни военных, а также пожарные и сотрудники экстренных служб. На восстановление инфраструктуры потребуется несколько недель.