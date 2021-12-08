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Австрия решила выйти из локдауна

Правительство Австрии решило отменить общенациональный локдаун для привитых и переболевших. Послабления режима начнутся с 12 декабря.

Правда, для непривитых граждан запреты останутся в силе. Сфере общественного питания будет разрешено работать только до 23:00. Ночные питейные заведения работать не будут, откроются отели. Выход из локдауна, которого так требовал народ, стал одним из первых шагов на посту нового канцлера Австрии Карла Нехаммера.

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