Австрия решила выйти из локдауна

Правда, для непривитых граждан запреты останутся в силе. Сфере общественного питания будет разрешено работать только до 23:00. Ночные питейные заведения работать не будут, откроются отели. Выход из локдауна, которого так требовал народ, стал одним из первых шагов на посту нового канцлера Австрии Карла Нехаммера.