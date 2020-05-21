С 15 июня власти Австрии откроют границу для туристов из Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.



"Мы пoддерживаем кoнтакты со всеми нашими сoседями, с некoторыми из них мы уже нашли решение. С Германией, Лихтенштейнoм и Швeйцарией границы будут пoлностью oткрыты с 15 июня, пoтому что это пoзволяет ситуация с безoпасностью", - проинформировал Курц на пресс-конференции в Вене.



Продолжаются переговоры с другими странами, в том числе из Восточной Европы, добавил он. Совместное решение с некоторыми из них может быть принято уже на следующей неделе.



"На юге, в Италии и Словении, ситуация немного труднее. Но мы также находимся на связи и постоянно анализируем показатели заражения. Мы сможем принимать решения в зависимости от развития показателей", - добавил Курц.



По состоянию на 21 мая в Австрии зарегистрированы 16 404 случая заражения коронавирусом, 14 951 выздоровевший и 633 умерших.



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