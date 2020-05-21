3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Австрия с 15 июня откроет границу для туристов из Германии, Лихтенштейна и Швейцарии
С 15 июня власти Австрии откроют границу для туристов из Германии, Лихтенштейна и Швейцарии, сообщил канцлер республики Себастьян Курц.
"Мы пoддерживаем кoнтакты со всеми нашими сoседями, с некoторыми из них мы уже нашли решение. С Германией, Лихтенштейнoм и Швeйцарией границы будут пoлностью oткрыты с 15 июня, пoтому что это пoзволяет ситуация с безoпасностью", - проинформировал Курц на пресс-конференции в Вене.
Продолжаются переговоры с другими странами, в том числе из Восточной Европы, добавил он. Совместное решение с некоторыми из них может быть принято уже на следующей неделе.
"На юге, в Италии и Словении, ситуация немного труднее. Но мы также находимся на связи и постоянно анализируем показатели заражения. Мы сможем принимать решения в зависимости от развития показателей", - добавил Курц.
По состоянию на 21 мая в Австрии зарегистрированы 16 404 случая заражения коронавирусом, 14 951 выздоровевший и 633 умерших.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
Команда Белтелерадиокомпании заняла 4-е место на чемпионате по колке дров среди журналистов
Дрифт без границ: Национальный аэропорт Минск - новая локация для съемок
Как быть на острие научно-технологического прогресса - ответы в "Экономической среде"
В Минске открыт уникальный бассейн международного стандарта
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов