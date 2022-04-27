Австрия согласилась платить за газ в российских рублях
Все больше стран соглашаются на требования России по оплате газа. Платить за голубое топливо в российских рублях согласилась Австрия. Об этом заявил канцлер страны. Возможность подобной оплаты обсуждается и в Германии. В немецком энергетическом концерне Uniper заявили, что допускают такой вариант и обсуждают его с властями. Аналогичные условия оплаты российского газа уже приняли Сербия и Венгрия.
Газпром приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию
Ранее российский Газпром заявил о приостановке поставок газа болгарскому Булгаргазуи польской PGNiG. Такое решение в холдинге аргументировали тем, что страны не расплатились за апрельские поставки. К слову, Болгария и Польша - страны, через которые осуществляется транзит голубого топлива. В случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов поставки для транзита будут сокращены на этот объем, предупредили в компании.
В польском правительстве уточнили, что страна будет обеспечена газом за счет собственной добычи, а также поставок с других направлений. Тем временем заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу "Ямал-Европа" сегодня выросла в 5 раз.
Цены на газ растут, жителям Латвии грозят разорительные тарифы
Биржевые цены на голубое топливо в Европе в начале торгов подскочили более чем на 16 %, превысив 1 300 долларов за тысячу кубов.
Жителям Риги грозят разорительные тарифы в следующем отопительном сезоне. Об этом заявил глава местного предприятия теплоснабжения. Председатель правления компании отметил: весьма вероятно, что за отопление однокомнатной квартиры придется платить около 250 евро в месяц.