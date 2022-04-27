Австрия согласилась платить за газ в российских рублях

Все больше стран соглашаются на требования России по оплате газа. Платить за голубое топливо в российских рублях согласилась Австрия. Об этом заявил канцлер страны. Возможность подобной оплаты обсуждается и в Германии. В немецком энергетическом концерне Uniper заявили, что допускают такой вариант и обсуждают его с властями. Аналогичные условия оплаты российского газа уже приняли Сербия и Венгрия.

Газпром приостановил поставки газа в Польшу и Болгарию

Ранее российский Газпром заявил о приостановке поставок газа болгарскому Булгаргазуи польской PGNiG. Такое решение в холдинге аргументировали тем, что страны не расплатились за апрельские поставки. К слову, Болгария и Польша - страны, через которые осуществляется транзит голубого топлива. В случае несанкционированного отбора газа из транзитных объемов поставки для транзита будут сокращены на этот объем, предупредили в компании.

В польском правительстве уточнили, что страна будет обеспечена газом за счет собственной добычи, а также поставок с других направлений. Тем временем заявка на реверс газа в Польшу из Германии по газопроводу "Ямал-Европа" сегодня выросла в 5 раз.

Цены на газ растут, жителям Латвии грозят разорительные тарифы

Биржевые цены на голубое топливо в Европе в начале торгов подскочили более чем на 16 %, превысив 1 300 долларов за тысячу кубов.