Австрия ввела запрет на курение в барах и ресторанах

Табачное табу. Австрия с сегодняшнего дня ввела полный запрет на курение в барах и ресторанах. До сих пор она оставалась, пожалуй, одной из последних стран в Евросоюзе, где курение было частично разрешено. Под запрет подпадают даже электронные сигареты и кальяны. Если гости откажутся соблюдать требование, владельцу заведения грозит штраф в размере до 10 тысяч евро. Владельцы баров и ресторанов не очень-то довольны: ограничение наверняка приведет к снижению выручки.