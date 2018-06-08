Австрия закрывает семь мечетей и высылает их настоятелей

Вена обвиняет учреждения салафитов в финансировании из-за рубежа, которое запрещено законом страны. Распустят и всю религиозную арабскую общину. Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что все эти шаги согласованы с австрийской Исламской религиозной общиной.