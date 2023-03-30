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Австрийские депутаты не стали слушать Зеленского

Австрийские депутаты отказались слушать Зеленского. Оппозиционная партия свободы покинула зал заседаний Национального совета во время видеовыступления президента Украины. Лидер партии назвал речь из Киева нарушением нейтрального статуса Австрии.

На столах депутаты оставили таблички с надписями "Место для нейтралитета", "Место для мира".

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