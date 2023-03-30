3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Австрийские депутаты не стали слушать Зеленского
Австрийские депутаты отказались слушать Зеленского. Оппозиционная партия свободы покинула зал заседаний Национального совета во время видеовыступления президента Украины. Лидер партии назвал речь из Киева нарушением нейтрального статуса Австрии.
На столах депутаты оставили таблички с надписями "Место для нейтралитета", "Место для мира".
Президент
Все
План действий от Лукашенко и двусторонние переговоры на климатическом саммите в Баку
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации новых государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
90 % молодых людей убеждены, что государству нужно развивать зеленую экономику
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все