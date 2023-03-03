Австрийские пенсионеры оказались на грани голодной смерти

Австрийские СМИ бьют тревогу из-за космического роста коммунальных тарифов в стране для самых уязвимых категорий населения. Газета "Экспресс" сообщает, что в одной только Вене не менее тысячи пенсионеров и инвалидов оказались на грани голодной смерти из-за резкого роста счетов на электричество. Тарифы с наступлением нового года выросли в десять раз.

Одна из пенсионерок жалуется, что вместо льготных 30 евро в месяц она теперь платит 300. Вместе с возросшими прочими расходами это не оставляет от ее пенсии и следа.

Столичные энергетики внезапно аннулировали льготные тарифы, а возникшие долги передали для взыскания коллекторам.