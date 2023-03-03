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Австрийские пенсионеры оказались на грани голодной смерти
Австрийские СМИ бьют тревогу из-за космического роста коммунальных тарифов в стране для самых уязвимых категорий населения. Газета "Экспресс" сообщает, что в одной только Вене не менее тысячи пенсионеров и инвалидов оказались на грани голодной смерти из-за резкого роста счетов на электричество. Тарифы с наступлением нового года выросли в десять раз.
Одна из пенсионерок жалуется, что вместо льготных 30 евро в месяц она теперь платит 300. Вместе с возросшими прочими расходами это не оставляет от ее пенсии и следа.
Столичные энергетики внезапно аннулировали льготные тарифы, а возникшие долги передали для взыскания коллекторам.
Похожая ситуация сложилась в ряде других регионов страны,причина в резком росте себестоимости электричества. Выхода из этой ситуации власти пока не видят - у них нет фондов, чтобы выплатить пенсионерам компенсации.
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