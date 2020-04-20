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Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер завершает карьеру

Четырехкратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру. Австрийскому биатлонисту в марте исполнилось 32, на его счету помимо олимпийских наград победа на чемпионате мира - 2009 в гонке с массовым стартом, а также два серебра и две бронзы других планетарных турниров, в том числе бронза в 2020 году в итальянской Антерсельве.

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