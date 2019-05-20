Австрийскому экс-вице-канцлеру может грозить уголовное преследование

Австрийскому экс-вице-канцлеру Хайнцу-Кристиану Штрахе может грозить уголовное преследование. Об этом рассказал канцлер страны Себастьян Курц в интервью газете "Бильд". В конце прошлой недели в Австрии разгорелся крупный коррупционный скандал. Немецкие СМИ опубликовали видео, на котором Штрахе с помощником ведут переговоры с неизвестной женщиной и обещают ей доступ к госконтрактам. В обмен политик якобы рассчитывал на то, что его партия получит деньги на предвыборную кампанию. Скандал привел к развалу правящей коалиции. В ближайшее время будут проведены внеочередные парламентские выборы. Это произойдет, скорее всего, в начале сентября.