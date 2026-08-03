Волна народного гнева против миграционной политики Брюсселя прокатилась по австрийской столице. В Вене сотни людей вышли на марш, выступая против бессилия европейских чиновников перед бесконтрольным наплывом нелегалов.



Демонстранты заявляют, что в той же Испании мигранты уже в открытую бегают по городам с мачете и ножами, нападая на местных жителей, и скоро эти толпы доберутся и до Австрии.

"Я думаю, что это действительно трагедия, потому что они не останутся там, в Испании. Все они в итоге окажутся здесь. И утверждение о том, что были депортированы еще 25 тысяч человек, - это ложь, это неправда. Они тоже никогда не вернутся обратно, ведь мы для них, в конце концов, настоящий социальный рай", - высказала уверенность жительница страны.

Активисты подчеркивают, что проблема кроется не в отдельных шенгенских соглашениях, а в самой структуре Евросоюза, и призывают Австрию немедленно запустить процедуру выхода из содружества.