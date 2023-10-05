Авто премиум-класса на полмиллиона долларов в железнодорожном вагоне обнаружили минские таможенники

Авто премиум-класса на полмиллиона долларов обнаружено в железнодорожном составе из Литвы в Польшу. По документам, предъявленным в пункте пропуска "Молодечно", вагон должен был быть порожним. Однако при досмотре, как сообщает Таможенный комитет, обнаружены две "тойоты" и два "лексуса". Все машины 23-го года выпуска. Их общую стоимость оценили в более чем 500 тысяч долларов. Также найден конверт, в котором ключи к авто и коммерческие документы. Здесь все просто: экономия на таможенных платежах (а это почти 600 тысяч рублей). В отношении литовской фирмы-отправителя Минской региональной таможней начат административный процесс. Машины изъяты до решения суда.