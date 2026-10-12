Автобус с музыкантами сорвался в ущелье в Вальпараисо

Крупная автокатастрофа произошла в чилийском городе Вальпараисо. Автобус, перевозивший 46 музыкантов Национального камерного оркестра, сорвался в ущелье, рухнул на парковку жилого комплекса и раздавил легковой автомобиль.

В результате крушения один человек погиб, 13 получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Трагедия случилась, когда музыканты возвращались в Сантьяго после концерта. Спасатели несколько часов извлекали пострадавших из покореженного салона.

По версии следствия, автобус совершил неверный маневр на крутом спуске, потерял управление и рухнул с 15-метровой высоты. Родственники артистов заявляют, что пассажиры еще во время поездки жаловались на превышение скорости.

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