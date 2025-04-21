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Автобус с российскими туристами вылетел с трассы в Анталье
Автобус с российскими туристами попал в ДТП в турецкой провинции Анталья, передает РИА Новости со ссылкой на агентство IHA.
"Автобус выехал из аэропорта Антальи с 25 российскими туристами. В районе Манавгата водитель не справился с управлением, автобус вылетел с трассы и перевернулся возле парников с бананами", - говорится в сообщении.
По данным агентства, пострадали водитель, имя которого не уточняется, и 18 российских туристов.