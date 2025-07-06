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Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших 17 детей

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Автобус с украинцами попал в ДТП в Венгрии, среди пострадавших по меньшей мере 17 детей, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на консульский отдел посольства Украины. Об этом пишет РИА Новости.

"В Венгрии, 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошла авария с участием пассажирского автобуса украинской регистрации. В результате аварии пострадали 19 человек, из них 17 - несовершеннолетние граждане Украины", - говорится в сообщении издания.

Из сообщения следует, что по меньшей мере двое детей получили тяжелые травмы.

аварияВенгрия