Автобус перевернулся в Анталье. Пострадали 22 россиянина

Автобус с россиянами перевернулся в Анталье.



В аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталье, по последним данным, пострадали 22 россиянина. В больницах по-прежнему находятся 8 человек. ЧП произошло накануне. Автобус вез туристов в аэропорт и по неизвестной причине перевернулся.