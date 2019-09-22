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Автобус перевернулся в Анталье. Пострадали 22 россиянина

Автобус с россиянами перевернулся в Анталье.

В аварии с туристическим автобусом в турецкой Анталье, по последним данным, пострадали 22 россиянина. В больницах по-прежнему находятся 8 человек. ЧП произошло накануне. Автобус вез туристов в аэропорт и по неизвестной причине перевернулся.

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