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Автобус с белорусами разбился в Брянской области
Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП в Брянской области, где разбились белорусы. Ход и результаты расследования находятся на контроле областной прокуратуры. Как сообщили в российской полиции, около семи часов утра на трассе "Брянск -Новозыбков - граница Беларуси" в Унечском районе микроавтобус вылетел в кювет. На обочине машина сбила столб и перевернулась. Один человек от полученных травм погиб, еще двое пострадавших доставлены в больницу. Причины, по которым 37-летний водитель Volkswagen Transporter не справился с управлением, выясняют правоохранители. По предварительным данным пресс-службы МВД России по Брянской области, микроавтобус не является рейсовым.
Лобовое столкновение в Минском районе
Крупная авария в Минском районе: столкнулись четыре автомобиля - пятеро человек пострадали. Как рассказали в ГАИ, около восьми утра на молодечненской трассе водитель "опеля" допустил занос, выехал на встречную полосу, где совершил лобовое ДТП с грузовым автомобилем ГАЗ. Затем в них врезались два автомобиля "фольксваген", ехавших в попутном направлении. В результате ДТП в больницу доставлены 5 человек - 3 пассажира и водитель "опеля", а также водитель "фольксавагена".
Сотрудники ГАИ установили, что на автомобиле "опель" - всесезонные шины разного рисунка протектора с изношенным кортом. В этой связи правоохранители напоминают, что с 1 декабря на транспортных средствах по закону должны быть установлены зимние шины.
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