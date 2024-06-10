Автобус с паломниками в Индии упал в ущелье после обстрела боевиками

По меньшей мере 10 человек погибли на севере Индии после того, как боевики совершили обстрел автобуса с паломниками - транспортное средство опрокинулось в ущелье. Об этом

БЕЛТАсо ссылкой на ТАСС.

Как стало известно, инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир. Автобус перевозил паломников, которые направлялись в местный храм и попали под обстрел террористов. Пытаясь скрыться от открытого по транспорту огня, водитель автобуса не справился с управлением. Машина, вылетев с шоссе, упала с обрыва. К месту происшествия были незамедлительно направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Продолжаются поиски террористов.

Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля.