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Автобус с паломниками в Индии упал в ущелье после обстрела боевиками
По меньшей мере 10 человек погибли на севере Индии после того, как боевики совершили обстрел автобуса с паломниками - транспортное средство опрокинулось в ущелье. Об этом
БЕЛТАсо ссылкой на ТАСС.
Как стало известно, инцидент произошел на союзной территории Джамму и Кашмир. Автобус перевозил паломников, которые направлялись в местный храм и попали под обстрел террористов. Пытаясь скрыться от открытого по транспорту огня, водитель автобуса не справился с управлением. Машина, вылетев с шоссе, упала с обрыва. К месту происшествия были незамедлительно направлены бойцы военизированной полиции и сухопутных сил. Продолжаются поиски террористов.
Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы, его территорию разделяет линия контроля.
Фото из открытых интернет-источников
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