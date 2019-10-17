Автобус с паломниками загорелся в Саудовской Аравии

36 человек стали жертвами жуткого ДТП в Саудовской Аравии. Автобус с паломниками направлялся в Мекку, однако в районе Медины на большой скорости столкнулся с грузовиком и загорелся. Выжить удалось лишь четверым - они сейчас с тяжелыми травмами находятся в больнице. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.