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Автобус с паломниками загорелся в Саудовской Аравии

36 человек стали жертвами жуткого ДТП в Саудовской Аравии. Автобус с паломниками направлялся в Мекку, однако в районе Медины на большой скорости столкнулся с грузовиком и загорелся. Выжить удалось лишь четверым - они сейчас с тяжелыми травмами находятся в больнице. Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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