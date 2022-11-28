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Автобус с украинскими военными попал в аварию: есть жертвы
На границе Эстонии и Латвии попал в аварию автобус, перевозивший украинских военных. Погиб один человек, трое - в крайне тяжелом состоянии в больницах, еще двадцати трем пассажирам потребовалась помощь врачей. Солдаты и офицеры ВСУ проходили в Эстонии обучение и направлялись домой, автобус столкнулся с грузовиком, выехавшим на встречную полосу.
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