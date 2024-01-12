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Автобус упал на железнодорожные пути во Франции

Автобус упал на железнодорожные пути во Франции

Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть тяжелораненые. Об этом информируетРИА Новости,со ссылкой на телеканал TF1.

Автобус упал примерно с 10 м на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы, в результате инцидента два подростка 14 летполучили серьезные травмы. Несовершеннолетние доставлены в больницу с тяжелыми травмами, о состоянии водителя подробностей нет.

Сообщается, что, по предварительной информации,причиной инцидента стала потеря водителем контроля над автобусом. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется расследование, указано в сообщении телеканала.

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