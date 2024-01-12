Автобус упал на железнодорожные пути во Франции

Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть тяжелораненые. Об этом информируетРИА Новости,со ссылкой на телеканал TF1.

Автобус упал примерно с 10 м на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы, в результате инцидента два подростка 14 летполучили серьезные травмы. Несовершеннолетние доставлены в больницу с тяжелыми травмами, о состоянии водителя подробностей нет.