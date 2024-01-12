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Автобус упал на железнодорожные пути во Франции
Во Франции автобус упал на железнодорожные пути, есть тяжелораненые. Об этом информируетРИА Новости,со ссылкой на телеканал TF1.
Автобус упал примерно с 10 м на железную дорогу во французском департаменте Приморские Альпы, в результате инцидента два подростка 14 летполучили серьезные травмы. Несовершеннолетние доставлены в больницу с тяжелыми травмами, о состоянии водителя подробностей нет.
Сообщается, что, по предварительной информации,причиной инцидента стала потеря водителем контроля над автобусом. Обстоятельства случившегося устанавливаются, ведется расследование, указано в сообщении телеканала.
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