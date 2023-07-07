В Нью-Йорке столкнулись автобусы: десятки пострадавших

Серьезное ДТП на Манхэттене. В Нью-Йорке на одном из главных перекрестков столкнулись два автобуса. Пострадали более 80 человек, 18 из них госпитализированы. По сообщениям местных СМИ, двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и врезался в городской.