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Автоконцерн "Субару" остановил производство на своем единственном заводе в Японии

Причиной стал дефект в усилителе руля. Детали для его изготовления приходят от одного поставщика. Организовать быстрый ремонт невозможно. Замене подлежат усилители руля в 10 тысячах машин. В связи с этим автозавод, а на него, отметим, приходится 60 процентов мирового производства Subaru, вот уже неделю находится в стопе. Экспортные поставки задерживаются на неопределенный срок.

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