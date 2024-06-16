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Автоматическая регистрация для призыва - в США хотят, чтобы молодежь шла в армию

Американцам - от 18 до 26 лет - грозит автоматическая регистрация для призыва в армию. Законопроект одобрила Палата представителей США. Теперь слово за сенаторами.

Эта система заменит существующую, которая действует уже 44 года. По ней молодежь сама решает, записываться им или нет. Теперь же отказ от процедуры будет считаться уголовным преступлением.

Эксперты связывают это со значительным недобором и нежеланием молодых людей идти в вооруженные силы США. Также отмечается, что предпосылкой этому служит и военная истерия стран Запада, политики которых не раз заявляли о введении обязательной военной службы для подготовки к надуманной ими же угрозе.

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