Автоматическая регистрация для призыва - в США хотят, чтобы молодежь шла в армию

Американцам - от 18 до 26 лет - грозит автоматическая регистрация для призыва в армию. Законопроект одобрила Палата представителей США. Теперь слово за сенаторами.

Эта система заменит существующую, которая действует уже 44 года. По ней молодежь сама решает, записываться им или нет. Теперь же отказ от процедуры будет считаться уголовным преступлением.