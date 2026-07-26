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Автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в центре Берлина

В центре Берлина автомобиль на полной скорости протаранил группу людей. Белый фургон въехал вглубь парка Тиргартен и врезался в прохожих, после чего водитель скрылся.

В результате происшествия погибла женщина, еще 16 человек получили травмы. Злоумышленник позднее был задержан.

Причины инцидента неизвестны, однако сообщается, что в Берлине проходило массовое мероприятие в поддержку прав ЛГБТ.

После ЧП организаторы объявили о прекращении мероприятия и эвакуации.

Разделы:

В миреПроисшествия

Теги:

Германияпроисшествие
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