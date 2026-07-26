Автомобиль на полной скорости въехал в группу людей в центре Берлина
Автор:Редакция news.by
В центре Берлина автомобиль на полной скорости протаранил группу людей. Белый фургон въехал вглубь парка Тиргартен и врезался в прохожих, после чего водитель скрылся.
В результате происшествия погибла женщина, еще 16 человек получили травмы. Злоумышленник позднее был задержан.
Причины инцидента неизвестны, однако сообщается, что в Берлине проходило массовое мероприятие в поддержку прав ЛГБТ.
После ЧП организаторы объявили о прекращении мероприятия и эвакуации.