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Автомобиль мэра Вознесенска протаранил автобус с детьми

Автомобиль мэра украинского Вознесенска протаранил пассажирский автобус с детьми. В результате ДТП пострадал сам градоначальник. Дети отделались испугом, родители забрали их еще до приезда полицейских. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.


Сотрудница украинской мэрии наводила порчу


Флешмоб необъяснимых действий украинских чиновников продолжила сотрудница украинской мэрии. Работница администрации города Ромны раскидывала землю под дверьми коллеги, чтобы навести порчу. Не угодила завотделом кадров управляющая делами исполкома. Мстительную сотрудницу уволили. А сама ритуальщица заявила, что видео - чистой воды монтаж.


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