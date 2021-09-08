Автомобиль мэра Вознесенска протаранил автобус с детьми

Автомобиль мэра украинского Вознесенска протаранил пассажирский автобус с детьми. В результате ДТП пострадал сам градоначальник. Дети отделались испугом, родители забрали их еще до приезда полицейских. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.