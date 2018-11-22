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Автомобиль наехал на толпу школьников на северо-востоке Китая

Пять человек погибли, еще 18 пострадали. Легковушка на полной скорости врезалась в группу учеников, которые переходили дорогу. Сбив еще несколько человек, авто проезжает дальше. Инцидент произошел вблизи ворот одной из местных школ. Полиция уже задержала водителя.

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