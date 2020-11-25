ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Автомобиль протаранил ворота офиса Меркель в центре Берлина

Срочная новость из Германии. Прямо в центре Берлина произошло ЧП. Неизвестная машина врезалась в ворота офиса канцлера страны Ангелы Меркель. Водитель задержан. Очевидно, произошедшее не случайность - на авто надпись на немецком "Проклятые убийцы детей и стариков". Как пишет ряд СМИ, инцидент связан с политической акцией противников карантинных мер. К слову, в резиденции сейчас заседает сама канцлер, она встретилась с главами федеральных земель, чтобы принять решение о новых мерах сдерживания коронавируса.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все