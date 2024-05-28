Автомобиль такси на полном ходу врезался в булочную. ДТП попало в объектив камеры наблюдения. На записи видно, как авто влетает в магазин, а затем из салона с невозмутимым видом выходит водитель и открывает двери пассажирам. Может, таксист слишком буквально понял слова клиентов отвезти их в булочную? И, так сказать, доставил до самого прилавка.