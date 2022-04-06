В забор посольства России в Румынии врезался автомобиль

У посольства России в Румынии произошло смертельное ДТП. Автомобиль врезался в забор здания. После столкновения машина загорелась. Водителя спасти не удалось. Об этом сообщает местные телеканал Digi 24. К месту инцидента прибыли пожарные. Обстоятельства аварии будут устанавливать криминалисты. Не исключают, что это была спланированная акция.