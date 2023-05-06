Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде, писатель получил ранения

Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен, сообщаетРИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренныеслужбы.

"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.

В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке,обстоятельства произошедшего уточняются.

Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина



Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о ЧП с машиной, в которой находился писатель Захар Прилепин, написала втелеграм-канале, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку - киевский режим.

"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

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Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина



Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец,

источник РИА Новости в экстренных службах региона.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.

"Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора (город под Нижним Новгородом- Прим. ред.). Это недалеко от реки Керженец", - сказал собеседник агентства.