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Автомобиль Захара Прилепина взорван в Нижнем Новгороде, писатель получил ранения
Машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен, сообщаетРИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестные взорвали автомобиль писателя Захара Прилепина в Нижнем Новгороде, он выжил, но получил ранения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренныеслужбы.
"В Нижнем Новгороде взорван автомобиль писателя Захара Прилепина. Он выжил, но ранен, находится в сознании", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, взрывное устройство было закреплено под днищем автомобиля.
В пресс-службе писателя сообщили, что с ним все в порядке,обстоятельства произошедшего уточняются.
Захарова прокомментировала сообщения о подрыве автомобиля Прилепина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя сообщения о ЧП с машиной, в которой находился писатель Захар Прилепин, написала втелеграм-канале, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку - киевский режим.
"Факт свершился: Вашингтон с натовцами выкормили еще одну международную террористическую ячейку - киевский режим. Бен Ладен, ИГИЛ, теперь Зеленский с головорезами. Прямая ответственность США и Британии", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Дополнено в 13:30
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина
Взрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел "в довольно глухом месте", около 80 километров от нижегородского Бора, недалеко от реки Керженец,
источник РИА Новости в экстренных службах региона.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил информагентству, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.
"Место, где произошел взрыв, находится в довольно глухом месте, куда не так просто добраться. Около 80 километров от Бора (город под Нижним Новгородом- Прим. ред.). Это недалеко от реки Керженец", - сказал собеседник агентства.
В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". Пресс-службаСК РФ сообщила, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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